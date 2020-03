MotoGP : des G.P incluant deux courses sont envisagés

C’est une autre conséquence de l’épidémie de COVID-19. En effet, les responsables de la série MotoGP commencent sérieusement à s’inquiéter pour leur calendrier. Car après l’annulation des deux premières courses, la troisième (Grand-Prix des Amériques) pourrait également sauter. Aussi, pour protéger le championnat, il va falloir agir en anticipant d’avantage les événements.

MotoGP : plusieurs solutions pour assurer le calendrier 2020

D’où cette idée d’inclure deux courses aux week-ends de Grand-Prix qui auront bien lieu. Ce qui pourrait déjà concerner l’Argentine, quatrième manche du championnat de MotioGP, qui pourrait devenir course d’ouverture d’ici peu. Par ailleurs, l’option du huis clos (utilisé par la Formule 1) est aussi envisagé, de même que de faire courir plusieurs Grand-Prix en Janvier 2021 :

« Les chances que le Grand Prix des États-Unis ait lieu le 5 avril sont très faibles « , a déclaré Jorge Viegas, le Président de la FIM.« Quoi qu’il en soit, nous travaillons déjà pour trouver des dates alternatives pour la course à Austin. Mais en ce moment, les choses évoluent si vite que nous ne pouvons pas en dire plus. Pour le moment, je suis convaincu que le championnat comptera plus de 13 courses. Si nous devons nous présenter en janvier, nous le ferons« .

« Nous pouvons organiser deux grands prix le même week-end (sur le même circuit) ou courir à huis clos. Tout cela [est possible] s’il n’y a pas d’autre solution. Dans la situation actuelle, il n’y a pas de tabous. Il faut être flexible et avoir de l’imagination. »

Le Président de la FIM se veut donc rassurant, lequel évoquant moult solutions pour rassurer les fans. Et l’on imagine que ces options pourraient, aussi, inspirer les dirigeants de la Formule 1, strictement dans la même situation que leurs homologues.

