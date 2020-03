MotoGP : des pilotes participeront à une course esport

Face au coronavirus, le MotoGP organise un course esport avec ses pilotes sur le jeu MotoGP19. La première manche à lieu dimanche 29 mars, à 15 heures.

Le MotoGP imite le sport automobile. Suite à l’épidémie de coronavirus dans le monde, la catégorie reine des courses motos à décidé d’organiser son propre championnat esport. La première manche se déroulera dimanche à 15 heures, sur circuit du Mugello avec le jeu MotoGP 19.

Marquez, Rossi ou encore Quartararo dans leur avatar

A l’image de la Formula 1, des pilotes réels seront sur la grille. Les pilotes Yamaha Valentino Rossi, Maverick Vinales et Fabio Quartararo ont déjà confirmé leur participation. Tout comme Marc Marquez et Alex Rins. D’autres pilotes pourraient se joindre au spectacle, et pourquoi pas des célébrités ou gamers professionnels.

La course se disputera sur le circuit du Mugello, avec le jeu officiel du championnat, MotoGP19. La même plateforme que celle sur laquelle se court le le MotoGP eSport Championship, évènement esport officiel du championnat. Pour l’épreuve de dimanche, les participants auront une session de qualifications de cinq minutes. Ils enchaîneront pas la suite avec une course très courte, de six tours seulement.

Une course MotoGP à suivre gratuitement

L’évènement sera retransmis en direct et gratuitement sur le site du MotoGP, la page esport du site ainsi que sur la chaîne YouTube du championnat et d’autres réseaux sociaux. Il n’est également pas à exclure que certains pilotes streament la course de leur point de vue en direct, bien que rien n’ait encore été évoqué de ce côté. Plusieurs diffuseurs TV pourraient également reprendre le programme. On pense bien sûr à Canal+ en France.

Autre moyen d’occuper les fans en attendant les Grands Prix, le MotoGP, lance des initiatives sur les réseaux sociaux. Citons notamment la publication sur le site du championnat de dessins envoyés par les fans sur Twitter avec le hashtag #MotoGPArt. Ainsi que des quizs, la rediffusion d’anciennes courses, comme le fait également la Formule 1.