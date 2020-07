Dovizioso devrait être rétabli pour le 1er GP, pas de remplacement en vue

Professeur Giuseppe Porcellini – Polyclinique de Modène :

« Andrea Dovizioso a subi une intervention chirurgicale pour remédier à cette fracture déplacée de l’extrémité sternale de la clavicule. Nous avons plus exactement posé une plaque à l’aide de six vis et nous sommes ravis du résultat obtenu. L’équipe médicale était composée du Professeur Fabio Catani, qui supervisait l’opération, du Professeur Luigi Tarallo, du Docteur Andrea Giorgini et de moi-même. Je remercie la Direction de la Polyclinique qui, en l’espace de trois heures, a mis une salle à notre disposition et tout le staff d’avoir agi avec autant de rapidité. »