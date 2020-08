MotoGP : Dovizioso et Ducati, c’est fini ! Zarco en point de mire ?

La nouvelle vient tout juste de tomber, Andrea Dovizioso ne pilotera plus pour Ducati, à partir de la saison prochaine. Aussi, en l’absence de proposition d’une autre écurie, le pilote Italien envisagerait une année sabbatique. Evidemment, cela ouvre la voie à Johann Zarco mais pas uniquement. En effet, Bagnaia mais aussi, plus surprenant, Jorge Lorenzo, pourraient être considérés par l’équipe transalpine.

« Nous avons communiqué aujourd’hui à Ducati qu’Andrea n’a pas l’intention de continuer pour les prochaines années car il souhaite maintenant se concentrer sur ce championnat, sur ces courses, et disons que nous n’estimons pas que les conditions sont réunies pour continuer à l’avenir. La décision, c’est le pilote qui l’a prise, il préfère arrêter. Il préfère être serein et se concentrer sur le championnat et les courses, et ôter cette gêne car la question de son renouvellement et de la négociation devient assez pressante. À tête reposée, il a simplement décidé de ne pas vouloir continuer »

👀 @AndreaDovizioso‘s time at Ducati will come to an end at the end of 2020!

Dovizioso’s manager admits that talks for 2021 have hit a roadblock! 🛑#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/iLvQ1q8U3X

