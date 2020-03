MotoGP : Dovizioso s’adapte mais trouve le temps long

« Pour moi, la chose la plus difficile à vivre est cette attente jusqu’à mai. Je passais mon temps à courir afin d’être prêt dans les temps, au top de ma forme et d’un coup, vous vous retrouvez dans la situation inverse. Ça vous manque de ne plus pouvoir faire certaines choses, la routine que pouviez avoir. En fait, vous ne songez pas du tout à vous reposer, vous avez juste envie d’aller à tel ou tel endroit. Mais la réalité vous rappelle à l’ordre et il faut s’adapter. »