MotoGP : Dovizioso se blesse, sera-t-il rétabli pour le 1er G.P

Alors que la situation entre Andrea Dovizioso et Ducati est déjà tendue, le pilote italien vient de vivre un épisode douloureux, qui pourrait ne pas arranger les choses entre les deux parties. En effet, l’intéressé participait il y a peu à une course de motocross dans la région de Faenza. Et malheureusement, le pilote en question a chuté et s’est cassé la clavicule…

Si une opération est déjà prévue, pour Andrea Dovizioso, il s’agit d’un coup dur pour le transalpin. Car les discussions avec son actuel employeur, Ducati, pataugent un peu, le laissant dans l’incertitude pour la saison prochaine. Aussi, avec cette chute et ses conséquences, en motocross, « Dovi » risque une indisponibilité sur le premier Grand-Prix de la saison, le mois prochain à Jerez.

After suffering a crash during a motocross race in Faenza, @andreadovizioso has sustained a left collarbone injury. After consultation with Prof. Porcellini, Dovi has decided to proceed with surgery this evening in Modena to be fit in time for the start of the 2020 @motogp season pic.twitter.com/3xZdNxwxDP

— Ducati Corse (@ducaticorse) June 28, 2020