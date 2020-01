MotoGP : Ducati fera tout pour Johann Zarco si…

Ducati mettra tout en place pour que Johann Zarco réussisse en 2020. Si et seulement si le français le mérite, par ses résultats.

Gigi Dall’Igna cherche-t-il à rassurer Johann Zarco et ses fans à l’aube de la saison 2020? Le directeur de Ducati Corse assure en tout cas que sa firme mettra tout en place afin d’aider le Cannois. Uniquement si les résultats sont à la hauteur des attentes placées en lui. Comme l’a affirmé le dirigeant italien, dans des propos rapportés par GP Inside :

« Pour moi, l’important ce sont les résultats. Si Johann nous montre qu’il peut obtenir de bons résultats, alors bien sûr, je vais devoir l’aider (…) Je suis disposé à faire le meilleur pour lui. Je suis sérieux, je ne plaisante pas (…) J’ai fait ça toute ma vie et je le ferai aussi dans le futur. Si je ne peux pas faire quelque chose comme ça, autant changer de métier. »

Une GP19 au moteur intouchable

Si le moteur de sa GP19 ne sera pas modifiable, puisque gelé dès le début de saison, des modifications aérodynamiques pourraient être apportés. On le sait, ce point devient de plus en plus crucial en MotoGP. Ducati étant parmi les plus importants développeurs dans ce domaine.

Gigi Dall’Igna, toujours, estime toutefois qu’il peut viser encore mieux. « [Il y a] la possibilité de faire quelque chose de mieux pour lui que de travailler sur l’aérodynamique », avoue-t-il. Ce qui s’est déjà illustré, Ducati mettant en place un contrat spécifique pour le français. Avec l’arrivée de techniciens du constructeur au sein de la structure Avintia :

« Nous avons un chef-mécano qui a travaillé pour Ducati un long moment. Maintenant il est de retour juste pour suivre Johann. Nous sommes prêts à supporter Johann du point de vue technique comme de celui du personnel. »

Johann Zarco devra également aider Ducati

Johann Zarco semble donc pouvoir compter sur Ducati, qui souhaiterait également compter sur lui. Après une saison 2019 mouvementée et avoir connu Yamaha, KTM puis Honda, toutes les informations du Cannois sont bonnes à prendre pour la firme de Bologne.

Ce qu’a également confié Gigi Dall’Igna il y a quelques temps. Rappelons en tout cas que la saison 2020 de MotoGP se lancera le week-end du 8 mars au Qatar. En attendant cela, vous pouvez retrouver toutes les dates des essais de pré-saison ici.