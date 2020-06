MotoGP : Ducati pense à Zarco, pour un guidon chez Pramac

Si certains fans commençaient peut-être à douter des intentions de Ducati à l’égard de Johann Zarco, la firme italienne a tenu à rappeler son intérêt envers le pilote tricolore. Car la montée de Jack Miller au sein de l’équipe officielle ne demeure pas moins une opportunité pour le Français. Et Paolo Ciabatti a évoqué cette piste auprès de nos confrères de Speedweek.

Johann Zarco dans la tête de Ciabatti

A l’intérieur de la galaxie Ducati, certains pilotes sont en devenir, d’autres font partie du passé tandis que certains doivent faire leurs preuves. C’est le cas de Zarco et Bagnaia. Et justement, ce dernier est maintenant mis à l’épreuve, après une saison 2019 décevante. De plus, si Ciabatti estime que Johann n’est plus de première jeunesse, il garde confiance en lui et se rappelle de ses deux premières saisons en Moto GP :

Bien sûr, compte tenu de ses 23 ans et de ce qu’il a réalisé en Moto2, Bagnaia est un pilote que nous voulons conserver pour l’avenir. Mais dans le même temps, nous voulons voir une nette amélioration avec la moto de 2020 par rapport à la saison 2019. Nous voulons attendre et voir ce qui se passera lorsque le championnat recommencera. Puis l’homme fort de Ducati parle de Johann Zarco : « À presque 30 ans, ce n’est plus un très jeune pilote. Mais il ne faut pas oublier les résultats qu’il a obtenus avant son contrat KTM. C’est pourquoi nous voulons donc garder une ou deux places libres ».

« Garder une ou deux places libres« , voilà qui ira droit au coeur du pilote Avintia. Il y a donc une ouverture claire chez Pramac pour l’intéressé, d’autant plus avec le départ de Miller. Voilà qui permet de clarifier les choses et de confirmer que la « filière » Ducati (supposée menée à un guidon officiel) est toujours active pour Zarco.

source : Motorsport