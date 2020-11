MotoGP : EL3, Zarco au dessus du lot sur l’eau, Quartararo sans rythme

MotoGP, FP3 à Valencia – C’est sur une piste passablement humidifiée que s’est déroulée la troisième séance d’essais du Grand-Prix MotoGP de Valencia. Des conditions n’ayant pas permis aux pilotes d’améliorer leurs temps signés la veille. Bonne pioche pour Fabio Quartararo, qualifié directement avec le 9ème chrono. Contrairement à Johann Zarco, qui devra passer par la Q1. Malgré sa domination durant ces FP3.

Comme nous nous y attendions, c’est sur une piste humide qu’ont débuté les essais libres 3 du Grand-Prix de MotoGP de Valencia. Dans ces conditions, les dés sont déjà jetés puisque ce sont les chronos réalisés en essais libres 2 qui seront retenus, concernant la qualification directe en Q2. Mauvaise nouvelle pour Johann Zarco, qui est donc non-qualifié. Il devra passer par la Q1, en compagnie de Vinalès, Crutchlow et Dovizioso, peut-être sur une piste sèche, cette-fois.

