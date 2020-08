MotoGP : Enorme crash pour Vinales, nouveau drapeau rouge en Autriche

Sans doute victime d’un problème technique, Maverick Vinales a dû sauter de sa machine au freinage du virage 1 lors du Grand Prix de Styrie MotoGP. La course a été arrêtée suite à cela.

Maverick Vinales nous a fait peur, au Grand Prix de Styrie. L’Espagnol a été victime, semble-t-il, d’un problème technique sur sa Yamaha. Au moment d’aborder le virage 1, l’Espagnol n’a pas sauté sur les freins… mais de sa machine ! Sa moto a continué son chemin pour s’exploser dans les protections et prendre feu.

Le drapeau rouge a été déployé en conséquence. Heureusement, personne n’est blessé suite à cet accident impressionnant. On note que Maverick Vinales avait déjà été victime d’un problème technique quelques tours auparavant. L’Espagnol avait ralenti avant de reprendre son rythme. De même, Fabio Quartararo s’est raté plusieurs fois au freinage du premier virage.

Cet interruption fait en tout cas les affaires de Johann Zarco, qui était parti des stands. Le Français s’élancera maintenant depuis la grille, hors du top15. Son rythme était excellent, les espoirs sont bons pour ce nouveau départ. À voir si son poignet tiendra le coup, une semaine après son crash.

Leader jusque là, Joan Mir sera en pole position pour ce sprint de 12 tours à venir au Red Bull Ring. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour suivre la course.

🚩 RED FLAG 🚩

Scary crash for @mvkoficial12 at Turn 1! The Spaniard is unhurt! 💢#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/fgxOulkzKO

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2020