MotoGP : Espargaro en pole, Zarco 3e !

Pol Espargaro réalise la pole position au Grand Prix de Styrie MotoGP. S’il partira des stands, Johann Zarco marque les esprits en accrochant le 3e rang !

Juste après la fin des essais libres 4, les pilotes MotoGP s’élancent pour les qualifications. Si le Red Bull Ring est chauffé par le soleil, il est à noter que des nuages apparaissent dans les montagnes alentours. Les risques de pluie sont faibles, mais pas à négliger, notamment pour la course, rappelons-le.

En attendant, la Q1 lance le bal des qualifs. Douze pilotes sont présents dans cette session, mais seuls les deux premiers passeront en Q2, se battre pour la pole position. Petrucci, Zarco, Rossi ou Binder sont parmi les favoris de cette séance. Et le quatuor occupe rapidement les quatre premières places. Petrucci mène de sept millièmes devant Zarco. Binder et Rossi sont un peu plus loin.

Zarco pulvérise ses adversaires en Q1

L’officiel Yamaha et son homologue de KTM répliquent toutefois dans le second run. Binder réalise un 1’23’932 et passe en tête. Il devance le nonuple champion du monde, en 1’24’127. Mais la surprise vient d’Iker Lecuona. Le rookie s’empare du meilleur temps provisoire, quelques millièmes devant Binder.

Un homme pulvérise toutefois le record de cette session, il s’agit de Johann Zarco. Le pilote Avintia réussit un 1’23’609. Quel chrono ! Les autres pilotes doivent forcer pour tenter de se qualifier, notamment Valentino Rossi. L’Italien est à la limite… et chute dans l’avant-dernier virage.

Johann Zarco est donc qualifié avec Danilo Petrucci, qui passe in extremis. Valentino Rossi s’élancera 14e, Brad Binder juste devant lui. Place à la Q2, maintenant.

😱 @ValeYellow46 is down!!! The Doctor is unhurt but will not go through to Q2! 💢#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/ZBXUWweJcR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 22, 2020

Les Français mènent le début de Q2 MotoGP

Et cette séance démarre « tranquillement », avec un meilleur temps pour Fabio Quartararo en 1’24’479. Alex Rins bat ce chrono de 18 millièmes, mais l’on reste encore loin du 1’23’6 de Johann Zarco en Q1.

Les pilotes continuent toutefois leur effort et Fabio Quartararo est le premier à passer sous les 1’24. Il réalise un 1’23’866, suivi comme son ombre par Johann Zarco, près d’un dixième moins vite. Les deux tricolores sont en tête, mais bientôt séparés par Maverick Vinales.

Dans cette session ou tout le monde améliore les temps de tout le monde, Pol Espargaro puis « Taka » Nakagami se hissent à la suite au premier rang. Les deux hommes sont en 1’23’6 et créent un certain écart avec leurs poursuivants. Mais il reste de la marge, par rapport au 1’23’450 signé par Maverick Vinales samedi dernier.

Espargaro dirige l’acte final

Passés par le box, les douze pilotes de cette Q2 repartent à cinq minutes du terme. Il faut noter que plusieurs se suivent très près sur la piste. À voir si cette tactique payera. En attendant, Miller et Espargaro, en solitaire, remontent dans la hiérarchie. L’Australien est 3e, l’Espagnol pointe en pole provisoire.

Dans un autre style, Johann Zarco est dans la roue de Maverick Vinales. Le pilote Avintia enchaîne les bons secteurs et se hisse en première ligne, 3e, à cinq centièmes. Takaaki Nakagami est le dernier pilote apte à prendre la pole, mais le Japonais voit son tour annulé.

Pol Espargaro signe donc la pole position de la 900e course de l’histoire du MotoGP. Il devance Takaaki Nakagami et Johann Zarco. Déception pour Fabio Quartararo, 10e de ces qualifs. Le Français est condamné à prendre un bon départ, au risque de manquer le coche pour la victoire demain. Rendez-vous à 14 heures pour la course.

Le classement des qualifications du Grand Prix de Styrie MotoGP