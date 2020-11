MotoGP : Espargaro est conscient qu’il risque gros, chez Honda avec Marquez

Si, sur le papier, la promotion de Pol Espargaro chez Honda, à partir de l’an prochain, peut paraître idyllique, ce rôle a tout d’un piège…En effet, nombre de pilotes se sont cassés les dents face au prodige espagnol, ces dernières années. Notamment en raison d’une machine adaptée au style de pilotage de Marc Marquez. Mais l’actuel pilote KTM paraît conscient des risques qu’il prend.

MotoGP : Pol Espargaro veut apprendre au contact de Marquez

Evidemment, lorsque l’on s’appelle Pol Espargaro, que l’on pilote une KTM et que Honda vous propose un guidon, impossible de résister ! D’autant que la proposition en question a eu lieu avant le lancement de la campagne 2020. Car si l’intéressé avait su à quel point sa KTM serait performante cette saison, peut-être que sa décision aurait été différente…

Sachant qu’en partant chez Honda Repsol, Espargaro va se frotter au meilleur pilote MotoGP, sur une machine faite pour lui. Néanmoins, pour s’en sortir, Pol peut mettre en avant son style de pilotage, à priori proche de celui de son compatriote. Chose qui pourrait l’aider à être performant. Quoiqu’il en soit, il est bien conscient des risques qu’il prend. Aussi, il semble se préparer à un succès comme à un échec…

« Être aux côtés du meilleur pilote au monde, sur l’une des meilleures motos au monde. Si on n’est pas motivé par ce type de challenge, mieux vaut rester à la maison ! C’est une étape importante dans ma carrière, qui va soit me rendre plus fort, soit me détruire. Je le sais. Mais j’ai vraiment hâte de voir ce que Marc fait différemment des autres, pourquoi il est si spécial, et la seule façon de le voir c’est de se trouver de l’autre côté du stand, de regarder ses données et d’essayer de faire comme lui. Si vous y arrivez, c’est génial, sinon vous tombez. C’est la seule façon de tester cela ».

Des propos lucides, donc, qui cachent à peine son envie de progresser au contact de LA référence du paddock.