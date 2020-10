MotoGP Esport : Une affaire de famille pour le round 2

Les frères Adrián Sanchez « Williams_Adrian » et Cristian Montenegro « Williams_Cristian » ont dominé le deuxième round des MotoGP Esport, ce 2 octobre. Les deux hommes mènent le championnat.

Comme le WRC ou la Formule 1, le MotoGP possède son propre championnat virtuel. Cette saison, onze pilote s’affrontent, chacun représentant une équipe engagée dans le championnat réel. La compétition se déroule en quatre épreuves de deux courses, sur le jeu vidéo MotoGP20.

Deux frères dominent les MotoGP Esport

Après un premier temps fort le 10 juillet, sur les circuits du Mugello et de Jerez, les gamers se retrouvaient de nouveau le 2 octobre. Ils s’affrontaient cette fois ci sur le Red Bull Ring et le circuit de Sepang. Et les frères Adrián Sanchez « Williams_Adrian » et Cristian Montenegro « Williams_Cristian » se sont partagés les victoires.

Le premier a remporté la manche sur le Red Bull Ring au terme d’un intense combat. Il devançait en effet son frère de seulement sept dixièmes. Juan Hernandez « Juan_nh16 » prenait la troisième place à 1’3 seconde. La situation s’inversait dans la deuxième manche, puisque Cristian concluait cette fois devant Adrián de près de deux secondes. Juan complétait une nouvelle fois le top3. Retrouvez le replay de ces manches ci-dessous.

Au terme de ces deux épreuves, Adrián mène largement le championnat. L’Espagnol compte 95 points, contre 66 à son frère, deuxième. Le double champion Lorenzo Daretti « Trastvere73″ est troisième, avec 61 points. Andrea Saverri « AndrewZH », tenant du titre et vainqueur de la course d’ouverture, est cinquième.

Le prochain rendez-vous se déroulera le 30 octobre, sur les circuits de Misano et Phillip Island. La date de la finale des MotoGP Esport n’est pas encore annoncée. On sait toutefois déjà que les gamers rouleront sur les circuits de Silverstone et Valencia. Le tout est à suivre en direct gratuitement sur la chaîne YouTube du MotoGP.