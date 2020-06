MotoGP : essais, J2, Johann Zarco en est ! avec une Ducati de route

Alors qu’il n’était pas annoncé parmi la liste des participants aux essais groupés de Misano, Johann Zarco a finalement fait son apparition ! Mais c’est au guidon d’une Ducati de route que le tricolore s’est joint aux pilotes KTM, Aprilia, Ducati et Suzuki. Pas de chronos, bien évidemment, mais nos confrères de Skysports ont communiqué quelques informations à ce sujet.

Présents sur le circuit de Misano, nos confrères de Skysports ont révélé que KTM avec dominé la journée 2 des essais de Misano MotoGP, mercredi dernier. Sachant qu’une ultime séance aura lieu ce jour, le 25 juin 2020. Ainsi, Miguel Oliveira (Team Tech3) aurait signé un chrono en 1’32.9. Derrière, Pol Espargaro se serait illustré avec le deuxième temps, suivi de la Ducati officielle de Michele Pirro. Au troisième rang, donc. A noter que, toujours selon nos confrères, la moto italienne se serait montrée impressionnante en matière de rythme, notamment sur les longs runs.

TEST MISANO – Zarco si unisce alla festa: in pista con la Panigale V4: Il francese ha approfittato della giornata di test per allenarsi con la sua Ducati in vista della ripresa del campionato di metà luglio https://t.co/DNxL5WQXKi pic.twitter.com/VB20WqDGg4

— gpone.com (@gponedotcom) June 24, 2020