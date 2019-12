MotoGP, F1, vidéos embarquées avec Hamilton et Rossi

Monster Energy aura attendu quelques jours pour nous livrer les plus intéressants des médias. Dans la foulée de l’échange exceptionnel qui a eu lieu entre Valentino Rossi et Lewis Hamilton, voilà quelques jours, en Espagne. Pour mémoire, les deux légendes de la MotoGP et de la F1 avaient changé de monture le temps d’une journée.

Lewis, Valentino, F1, MotoGP, des sensations…pures !

Avec ces deux vidéos embarquées, les amateurs de sports mécaniques et de sensations fortes vont en avoir pour leur argent. En effet, Monster Energy, sponsor commun entre Valentino Rossi (Yamaha) et Lewis Hamilton (Mercedes) vient de publiées les images des films enregistrés « onboard » il y a quelques jours, sur le tracé de Valence. La première nous permet d’apprécier la performance du Britannique au guidon de la M1 du transalpin. Impressionnant !

La seconde voit « The Doctor » effectuer un tour complet aux commandes de la flèche d’argent du sextuple champion du monde de Formule 1. Evidemment, dans un cas comme dans l’autre, on sent que la prudence est de mise, dans les freinages et les virages. Néanmoins, les deux hommes nous offrent l’essentiel c’est à dire des sensations.

<blockquoteclass= »twitter-tweet » data-lang= »fr »>

#MotoGP : Petit #Sondage qui parlera surtout aux supporters tricolores et/ou francophones. Etes-vous plutôt fan de Johann #Zarco ou de Fabio #Quartararo ?

— LeMagSportAuto(@LeMagSportAuto) 17 décembre 2019