MotoGP – France : Zarco pense à sa chute de 2018, après sa pole

Si le favoris du Grand-Prix de France de MotoGP 2020 sera bel et bien Fabio Quartararo, c’est un autre tricolore, qui nous a fait vibré, il y a maintenant deux ans. En effet, en 2018, Johann Zarco avait tout d’abord signé une impressionnante pole position, avant de chuter le lendemain, en course, alors qu’il s’élançait clairement pour la gagne…

Johann Zarco en lice pour un podium ?

Avec la Ducati du Team Avintia, Johann Zarco disposera-t-il d’une occasion de se rattraper de son erreur de 2018 ? Telle est la question. Mais l’on se dit qu’en 2020, la concurrence est certainement plus nombreuse et rude qu’il y a deux ans. Ceci étant dit, avec le public de retour (même en petit nombre), nos deux tricolores profiteront sans aucun doute d’un petit supplément d’âme, ce week-end. Alors gageons que le pilote Avintia fera, -à minima- mieux que l’an passé, avec sa KTM…

« En Moto2, je n’ai jamais trop performé au Mans, mais en MotoGP j’ai eu plutôt de bons résultats, surtout sur la Yamaha, de bonnes sensations. Parmi mes meilleurs souvenirs, il doit y avoir le podium de 2017, mon premier en MotoGP, ou la pole de 2018. Cette pole, avec le record de piste, c’était déjà presque une émotion digne du podium ou de la victoire. Ça faisait une grosse émotion pour un samedi après-midi… et le lendemain la chute. Est-ce que c’est mon pire souvenir ? Je pense que oui, parce que j’étais tellement parti pour gagner que j’ai sans doute trop pensé à ça et je n’ai pas eu assez de gestion sur ce début de course. »

Les grands champions ayant la capacité de tirer profiter des expériences négatives pour rebondir, nous verrons si Johann Zarco saura exploiter sa chute d’il y a deux ans pour revenir sur le podium. Et plus, si affinités. Histoire de clore son chapitre Avintia sur une bonne note, avant de rejoindre Pramac.