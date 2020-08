MotoGP – Grille de départ du Grand-Prix d’Autriche 2020, Spielberg

Après une séance qualificative mouvementée et très disputée, entre plusieurs constructeurs, voici la grille de départ du Grand-Prix d’Autriche de MotoGP édition 2020. Une épreuve courue sur le circuit du Red Bull Ring, dans la région montagneuse de Spielberg. Rappelons que nos Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco s’élanceront respectivement depuis la première et la troisième ligne. Rendez-vous à 14H00, en direct, pour le départ de la course.

Wherever you are in the World 🌏 make sure you tune in to watch the #MotoGP race tomorrow! ⏰🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ACJeoo23mC

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2020