MotoGP : grille de départ du Grand-Prix de Saint Marin 2020

Les Yamaha y étaient attendues en tant que favorites et elles n’ont pas manqué leur rendez-vous. En effet, la marque japonaise a réalisé un quadruplé historique, sur le circuit de Misano, à l’issue des qualifications. Une domination qui semble ne laisser que peu de chances aux autres constructeurs, au départ du Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP 2020.

MotoGP : Quartararo, belle opération en vue ?

Si Maverick Vinalès s’est montré intraitable en qualifications, en course, nous savons que son principal adversaire devrait être Fabio Quartararo. 3ème sur la grille de départ, juste derrière son coéquipier, le tricolore a réussi l’essentiel, signer son retour en première ligne après plusieurs courses compliquées. Et au niveau du championnat, si d’aventure le tricolore s’imposait en conservant ses coéquipiers entre lui et Andrea Dovizioso, alors l’opération comptable serait excellente.

Rendez-vous à 14H0, sur Canal+, en direct, pour suivre le départ de ce Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP. Place à la grille de départ.

Vinalès (Yamaha) Morbidelli (Yamaha) Quartararo (Yamaha) Rossi (Yamaha) Bagnaia (Ducati) Rins (Suzuki) Miller (Ducati) Mir (Suzuki) Dovizioso (Ducati) Zarco (Ducati) Espargaro (KTM Oliveira (KTM) A Espargaro (Aprilia) Nakagami (Honda) Petrucci (Ducati) Rabat (Ducati) Lecunoa (KTM) Bradl (Honda) Smith (Aprilia) Marquez (Honda) Crutchlow (Honda) – forfait

