MotoGP : grille, heure de départ du Grand-Prix d’Europe (2020)

Le championnat du monde de MotoGP est proche de toucher à sa fin. Ainsi, après le départ du Grand-Prix d’Europe, prévu cet après-midi, il ne restera que deux courses pour déterminer le nom du nouveau champion. Evidemment, côté tricolores, tous les regards se tourneront vers Fabio Quartararo, qui devra s’employer pour refaire son retard, sur le circuit de Valencia.

Fabio Quartararo parviendra-t-il à inverser la tendance, ce dimanche 11 novembre 2020, en profitant d’une piste qui devrait être sèche ? Une chose est sûr, Joan Mir, leader avec 14 unités d’avance, n’est plus du genre à craquer. Aussi, pour revenir dans la course, le tricolore devra devancer son rival sur la ligne, tout à l’heure. Sachant que le pilote Suzuki d’élancera depuis le 5ème rang tandis que le tricolore devra s’extirper de la 11ème place…

Pour sa part, Pol Espargaro tentera de gagner en s’élançant de la pole position. Tandis que Johann Zarco prendra son envol depuis la quatrième place. Après avoir loupé la pole sur une histoire de drapeau jaune. Quoiqu’il en soit, le départ de ce Grand-Prix d’Europe de MotoGP 2020 aura lieu à 14H00, en direct, sur les antennes du groupe Canal+ (chaine C+). Voyons donc une dernière fois la grille de départ de cette épreuve, qui aura lieu sur le circuit espagnol de Valencia.

MotoGP, Europe, la grille

Aucune sensation aujourd’hui… Mais prêt pour la guerre 👿 / Not feeling today… Ready for the war 👿 pic.twitter.com/61yNObgZGx

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) November 7, 2020