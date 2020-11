MotoGP : heure de départ et grille du dernier G.P de la saison (Portugal)

C’est avec une certaine tristesse que nous nous apprêtons à tourner la page de la MotoGP en cette saison 2020. Moment difficile, tant cette année avait été riche en surprises, avec des résultats inattendus en qualifications comme en course. La pole position de Miguel Oliveira sur ce Grand-Prix du Portugal en témoigne d’ailleurs à la perfection.

MotoGP – Portugal : 4 constructeurs différents aux 4 premières places

Oliveira, Binder, Morbidelli, Quartararo, Pol Espargaro, Nakagami, voici quelques uns des noms qui se sont illustrés pour la première fois de leur carrière en haut du podium ou de la grille de départ, cette année. Sachant qu’avec le retour de Marc Marquez l’an prochain, la fête pourrait ne pas durer…Quoiqu’il en soit, c’est ce dimanche 22 novembre 2020 à 14H00 précise qu’aura lieu le dernier Grand-Prix de la saison, au Portugal. Coup d’envoi à suivre en direct sur Canal+.

Côté grille de départ, comme le veut la tradition cette année, nous aurons à nouveau droit à une première ligne inédite. Oliveira, en pole, s’élancera devant Morbidelli et Miller dans cet ordre. Et avec Crutchlow quatrième, juste devant Fabio Quartararo, cela nous donne quatre constructeurs différents aux quatre premières places (KTM, Yamaha, Ducati et Honda). Pour sa part, Johann Zarco partira depuis la septième place.

Portimao : la grille de départ

Les deux tricolores parviendront-ils à faire oublier leurs chutes lors de la dernière course en grimpant sur le podium aujourd’hui ? C’est tout le mal que nous leurs souhaitons. En attendant, place à la grille de départ du Grand-Prix du Portugal de MotoGP.