MotoGP : horaires du Virtual G.P, encore sans Zarco mais avec Rossi !

C’est la quatrième fois, cette année, qu’une course virtuelle de MotoGP aura lieu. Et pour la seconde fois, ce sera sur la dernière version de la simulation officielle du championnat en question, le très réussi MotoGP20. Jeu que nous avions récemment testé sur Nintendo Switch et sur Sony Playstation 4. Cette course virtuelle aura lieu à Misano, d’où la présence de la star locale, Valentino Rossi.

MotoGP : Valentino Rossi de retour, à Misano

Après avoir fait l’impasse sur la dernière course, Valentino Rossi va donc faire son retour sur MotoGP20, à l’occasion de la manche (virtuelle) italienne. Outre le transalpin, Maverick Vinalès mais aussi son remplaçant l’an prochain, Fabio Quartararo, seront de la partie. Tout comme les frères Marquez, Francesco Bagnaia, Danilo Petrucci ou encore, Alex Rins. De plus, la MotoE sera également à l’honneur -pour la première fois- ce week-end.

Take your seats as #MotoGP and #MotoE rivalries are renewed on the virtual race track! ⚔️ It’s time for #VirtualMotoGP, LIVE from Misano! 🎮

https://t.co/xoQQY8G1rj — MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) May 12, 2020

Concernant les horaires, c’est donc ce dimanche 17 mai 2020 à 15H00 (GMT+2), en direct, qu’aura lieu le départ de la course de MotoGP (pas de précision concernant la Moto E). Bien sûr, c’est Canal Plus qui se chargera de ce live chez nous, en France. Pour notre part, nous vous proposerons un résumé complet dès le lendemain matin, à la première heure.