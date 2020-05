MotoGP : horaires et pilotes du G.P d’Espagne virtuel, Zarco toujours absent !

Pour la première fois de l’année, le Grand-Prix virtuel de MotoGP va se courir avec les deux catégories annexes en soutien. C’est donc virtuellement en Espagne, sur le circuit de Jerez, que les trois séries vont être organisées ce dimanche 3 mai 2020. Mais une nouvelle fois, Johann Zarco ne sera pas sur la grille.

MotoGP virtuelle, Johann Zarco toujours dans les stands

Ce week-end, les fans de sports mécaniques auront droit à une double dose de courses virtuelles, à très haut niveau. Car en plus du Grand-Prix de F1, la MotoGP sera au rendez-vous du circuit de Jerez. Ainsi, dix pilotes officiellement titulaires dans le championnat réel seront sur la grille virtuelle de départ, à 15H00 (GMT+2) précise ce dimanche 3 mai 2020. La liste des pilotes inscrits est maintenant officielle et disponible en fin d’article, toutes catégories confondues.

Et malheureusement, une fois encore, Johann Zarco manquera à l’appel. C’est donc Tito Rabat qui représentera à lui-seul l’équipe Avintia. Pourtant le tricolore s’entraîne en ce moment même dans le but de participer à l’une ou l’autre course. A suivre, donc, en espérant que le Français finisse par faire une apparition. Signalons aussi que, pour la première fois, c’est la nouvelle version du jeu de course qui sera utilisée. En effet, MotoGP 20 étant maintenant disponible, les pilotes se battront sur ce dernier. L’occasion de vous renvoyer vers notre test, réalisé le mois dernier.

Grand-Prix d’Espagne de MotoGP virtuel : où et comment le suivre

Dimanche 3 mai : à partir de 15H00 (GMT+2), en direct sur Canal Plus mais aussi sur le site officiel de la MotoGP ou de la série eSport, les réseaux sociaux et canaux de diffusion de vidéos et/ou de streaming.

La liste des pilotes engagés, catégorie par catégorie :

MotoGP Line-up:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3*: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2 Line-up:

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martin

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramirez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto2 Line-up:

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolo Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raul Fernandez

Estrella Galicia 0,0: Sergio Garcia

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso Lopez

BOE Skull Rider Facile Energy: Ricardo Rossi