MotoGP : HRC Honda dévoile la machine des frères Marquez

Quelle que soit l’issue du championnat du monde de MotoGP 2020, cette saison aura une saveur particulière pour Honda et ses pilotes. Car, deux frangins au sommet de leur art, dans la catégorie reine de la deux roues, qui plus est dans l’équipe à battre, cela restera gravé dans les annales…Charge, maintenant, à Alex, de faire bonne usage de cette structure et des conseils de sa référence de frère.

MotoGP : Honda s’est livré en live

Toujours est-il que, ce matin, l’écurie officielle Honda (HRC/Repsol) a levé le voile sur sa livrée 2020. Une présentation en direct diffusée sur les réseaux sociaux et filmée. Voici donc la vidéo intégrale de cette présentation.