MotoGP : Iannone suspendu pour dopage, durant 18 mois

Finalement, après sa mise en cause dans une affaire de dopage, Andrea Iannone sera bel et bien suspendu, pour 18 mois. En effet, le pilote de MotoGP Italien avait été contrôlé positif aux stéroïdes à l’issue du Grand-Prix de Malaisie. Et après un recours auprès de la Cour Disciplinaire Internationale de la Fédération Internationale de Motocyclisme, l’accusé n’a pas été blanchi. Pourtant les autorités ont reconnu que l’intéressé avec certainement été contaminé à son insu, lors d’un repas.

MotoGP : fin de carrière pour Iannone ?

Avec cette sanction, Iannone ne pourra pas reprendre sa carrière avant le mois de juin 2021. Autant dire qu’il ne reviendra probablement pas. A moins que l’ultime recours possible, auprès Tribunal arbitral du sport, ne lui donne raison. Pour l’heure, Aprilia soutient toujours son pilote. Rappelons qu’Andrea Iannone avait remporté un Grand-prix, en MotoGP, au guidon d’une Aprilia.