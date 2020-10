MotoGP : il pleut au Mans, le départ est retardé !

Alors que nous n’étions qu’à quatre minutes du départ du Grand-Prix de France de MotoGP, le départ a finalement été retardé ! Et pour cause, il pleut sur le circuit du Mans. La coup d’envoi aura lieu, normalement, à 13H05. Une bonne nouvelle pour Johann Zarco ou encore, Jack Miller. En revanche, pour Fabio Quartararo et Maverick Vinalès, mauvaise pioche. Mais reste à observer si ces gouttes perdureront ou non. Et si oui, à quel point cela humidifiera la piste. Rendez-vous dans quelques minutes, pour le lancement officiel du G.P.

Race Direction 📋 Start Delayed due to rain on grid. Quick start procedure to follow at 13:05 LT#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/cIolYruA75 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2020