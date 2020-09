MotoGP : il y a des essais à Misano, ce mardi 15 septembre 2020

Puisque la MotoGP va à nouveau enchaîner deux courses sur un même circuit, les dirigeants de la Dorna ont planifié, à cette occasion, une journée de tests. En effet, la piste de Misano, ce mardi 15 septembre 2020 va permettre aux écuries et pilotes de reprendre la piste. Une aubaine pour ceux ayant connu des difficultés lors du dernier Grand-Prix, en vue de mieux préparer celui à venir.

Concrètement, ce mardi à Misano, tout le monde -ou presque- va avoir du travail. Même chez Yamaha, notamment du côté de Maverick Vinalès (en manque de rythme en course) et de Fabio Quartararo (tombé deux fois), il y aura probablement matière à travailler pour tenter de mieux comprendre le comportement de la moto japonaise. Afin de rester sur le podium en course, dimanche prochain.

Mais c’est surtout chez KTM et Ducati que les pilotes auront des choses à comprendre. Nous pensons notamment à Johann Zarco, clairement en deçà le week-end dernier à Misano, alors que le Français nous avait habitué à de bien meilleures performances, lors des manches précédentes. Néanmoins, KTM comme Ducati souffrent de problème similaires à savoir, le dessin du circuit en lui-même, pas le plus avantageux pour ces deux machines.

Les tests de Misano commencent à 10H00 ce matin et se termineront à 18H00. Bien sûr, nous vous proposerons un résumé complet.

