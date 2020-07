MotoGP : Jerez Acte II pour le GP d’Andalousie, voici le programme et les horaires

Pour le deuxième week-end d’affilée, les MotoGP vont limer le bitume du circuit de Jerez à l’occasion du Grand Prix d’Andalousie (24-26 juillet). Voici le programme et les horaires de l’épreuve en catégorie reine.

Le MotoGP a bien débuté sa saison 2020. Une semaine après la première manche du championnat 2020, à Jerez lors du Grand Prix d’Espagne, le tracé andalou accueille la deuxième épreuve du calendrier. Comme en F1 avec les Grands Prix d’Autriche puis de Styrie, seul le nom change. Le GP d’Espagne devient Grand Prix d’Andalousie.

Fabio Quartararo peut-il faire coup double?

Et cette manche, c’est Fabio Quartararo qui l’aborde en grand leader du championnat. Le pilote Petronas SRT s’est imposé pour la première fois en catégorie reine, dimanche 19 juillet. Clairement au-dessus du lot, seul un pilote aurait pu lui résister. Il s’agit de Marc Marquez. Sauf que voilà, l’Espagnol a chuté et s’est fracturé l’humérus droit. En conséquence, il manquera la course ce week-end.

Il est donc fort probable que « Quarta » joue encore la victoire. À voir s’il sera en mesure de dominer ses adversaires, comme une semaine plus tôt. Car Maverick Vinales, Andrea Dovizioso ou Jack Miller sont évidemment loin d’avoir dit leur dernier mot. Eux qui poursuivent le tricolore au classement général vont sans doute aborder cette épreuve d’Andalousie encore plus affutés. Il faudra sortir le grand jeu pour leur résister.

Johann Zarco, objectif top10

Hormis Quartararo, un autre pilote de l’Hexagone s’est illustré le week-end passé. Il s’agit de Johann Zarco. Lui qui découvre la Ducati Avintia a montré un excellent rythme vendredi et samedi, en essais libres. Une chute en qualifications l’a malheureusement repoussé au 18e rang sur la grille, derrière Tito Rabat, son équipier.

Le double champion Moto2 s’est fort heureusement repris durant la course. Intelligent et patient, il a évité les erreurs. De quoi franchir la ligne d’arrivée au 11e rang, pour sa première chez Avintia. Il s’agira de viser le top10, pour la course à venir. Un objectif que Johann Zarco se sait capable d’accrocher.

Dernière news côté Français, Sylvain Guintoli pourrait participer au Grand Prix d’Andalousie. On rappelle qu’Alex Rins s’est luxé-fracturé l’épaule en fin de qualifications le week-end dernier. Forfait pour la course, l’Espagnol pourrait également ne pas être apte pour l’épreuve andalouse. Interrogé par Canal+, Davide Brivio, directeur du team Suzuki Ecstar, a admis qu’il pensait à Sylvain Guintoli, pilote d’essai de la marque, pour remplacer l’Espagnol. Affaire à suivre…

Le programme et les horaires du Grand Prix MotoGP d’Andalousie

En attendant ce week-end de course, voici en tout cas les horaires des différentes sessions de MotoGP. Détenteur des droits télévisuels en France, Canal+ diffusera l’entièreté des séances. Notez toutefois que les programmations télévisées peuvent être sujettes à des modifications indépendantes de notre volonté. Nous ne manquerons pas de vous en informer si tel est le cas.

Vendredi 24 juillet

Essais libres 1 : 09h55-10h40 (en direct sur Canal+ Sport)

Essais libres 2 : 14h10-14h55 (en direct sur Canal+ Sport)

Samedi 25 juillet

Essais libres 3 : 09h55-10h40 (en direct sur Canal+ Sport)

(en direct sur Canal+ Sport) Essais libres 4 : 13h30-14h00 (en direct sur Canal+)

(en direct sur Canal+) Qualification 1 : 14h14-14h25 (en direct sur Canal+)

(en direct sur Canal+) Qualification 2 : 14h35-14h50 (en direct sur Canal+)

Dimanche 26 juillet

Warm-up : 09h20-09h40 (en direct sur Canal+ Sport)

La grille MotoGP : 13h20 (en direct sur Canal+)

Course : 14h (en direct sur Canal+)