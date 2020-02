MotoGP : Johan Zarco et Fellon, « l’argent a tout gâché »

A maintenant une semaine du début de la saison de MotoGP, au Qatar, Johann Zarco s’apprête à débuter une nouvelle aventure, avec Ducati. Un an après le lancement de sa saison avec KTM. Aussi, toujours par le biais du site GPone.com, le tricolore s’est confié, abordant cette-fois l’épineux sujet de son ex-manager, Laurent Fellon. Et visiblement, les deux hommes ont perdu plus qu’un contrat chez KTM.

Johann Zarco : « zéro relation avec Fellon »

Si Johann Zarco a probablement commis une erreur (les erreurs étant supposées rendre plus fort…) en choisissant KTM fin 2018, il semble évident que son choix avait largement été influencé par son manager d’alors, Laurent Fellon. Sachant qu’à l’époque, une opportunité (réelle) existait chez Honda, pour remplacer Dani Pedrosa. Mais selon Johann, c’est l’argent qui a rendu la situation plus complexe, avec son ancien manager. Aussi, lorsque le journaliste de GPone.com lui demande si sa relation avec Fellon, a survécu après la séparation avec KTM, Zarco répond sans détours : « Non, nous avons zéro relation. C’est un peu dommage pour ce divorce. Je pense que l’argent a tout gâché. Il a perdu ma confiance, alors nous ne pouvions plus travailler ensemble. Nous avons décidé de nous séparer et je suis totalement libre« .

La page KTM est donc définitivement tournée pour Johann Zarco, qui dispose d’une seconde chance d’exprimer tout son talent, au guidon d’une machine de MotoGP. L’aventure avec Ducati lui permettra-t-elle de monter sur la première marche du podium dans les années à venir ? C’est tout le mal que nous lui souhaitons…