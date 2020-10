MotoGP : Johann Zarco a « l’impression d’être bien »

Johann Zarco se dit « déçu » au terme de la première journée d’essais MotoGP au Grand Prix de Teruel. « Complètement perdu » en essais libres 1, Fabio Quartararo est en revanche content de sa deuxième séance.

Les avis des pilotes Français sont mitigés au terme de la première journée d’essais MotoGP au Grand Prix de Teruel. Sur le circuit d’Aragon, Johann Zarcon 11e, a d’abord devancé Fabio Quartararo, 17e. La tendance s’est ensuite inversée en essais libres 2, avec un 4e temps pour le pilote Petronas, devant son homologue d’Avintia, 13e.

Dans le point presse de fin de journée, ce dernier est d’ailleurs apparu désabusé par cette première journée. « Je suis un peu déçu car nous ne sommes pas dans le top 10, ni aucune des autres Ducati qui sont toutes en difficulté, » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest-France.

Fabio Quartararo s’est exprimé au même moment, quant à ses performances du jour. Afin de trouver des solutions après son problème en course le week-end passé , lui a également « essayé plein de choses sur la moto. Certaines ont été positives, d’autres non (…) En essais libres 1, nous avons essayé pas mal de choses qui n’ont pas marché et j’étais complètement perdu (…) Par contre, je suis heureux de mes essais libres 2 de manière générale. »