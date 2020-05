MotoGP : Johann Zarco et Fabio Quartararo se respectent…à la Française !

Alors que la France a vécu de très longues années de disette, en MotoGP, depuis trois saisons maintenant, le drapeau tricolore flotte régulièrement sur les podiums de la catégorie reine. Et avec Johann Zarco et Fabio Quartararo, probablement que nous sommes partis pour au moins 10 ans au plus haut niveau. Avec, sans doute, des victoires à venir très prochainement. Mais au fait, les deux hommes s’apprécient-t-ils ?

Johann Zarco et Fabio Quartararo, pas d’amitié mais du respect

Johann Zarco et Fabio Quartararo, ce sont 13 podiums et 10 poles, sur trois saisons. Et si le pilote Yamaha dispose clairement d’une arme qui devrait pouvoir lui permettre de poursuivre sur sa lancée en 2020 et au-delà (avec son contrat Yamaha officiel en poche), pour Johann Zarco, l’affaire s’annonce plus difficile. A plus forte raison depuis que nous savons que Jack Miller rejoindra l’écurie Ducati officielle l’année prochaine. Néanmoins, l’un comme l’autre sont talentueux.

Et s’ils ne partiront probablement pas en vacances ensemble, les deux Français s’apprécient. C’est, tout du moins, ce qui a été révélé par le biais d’une interview de Quartararo, parue chez nos confrères de Speedweek.com. « Ce n’est pas un ami que je rencontre en dehors des courses, mais quand nous nous voyons sur les circuits, nous discutons un peu, rien de spécial, mais rien de mal non plus. “Bonjour, comment vas-tu” et des choses comme ça. Nous nous respectons beaucoup ».

Voilà qui répond à l’interrogation de certains, qui voyaient une forme de froideur voire, d’indifférence, entre les deux hommes. Il n’en est donc rien, chose qui apaisera peut-être les tensions entre les supporters de l’un et l’autre. Même si certains supportent équitablement Fabio et Johann…

source