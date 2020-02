MotoGP : Johann Zarco, « la Ducati me plait »

Cette-fois, c’est terminé ! Les ultimes tests MotoGP ont eu lieu ces derniers jours si bien que la prochaine occasion de rouler, pour l’ensemble des pilotes, se présentera dans deux semaines, à l’occasion du Grand-Prix du Qatar. Et du côté de Johann Zarco, le bilan est très positif, malgré quelques petits soucis survenus lors de la dernière journée d’essais, à Losail.

Johann Zarco : « le pilote revient petit à petit à sa bonne forme«

Mine de rien, Johann Zarco revient de très loin ! Alors, voir le pilote figurer en bonne place aux essais du Qatar, tout en faisant preuve de compétitivité sur les longs runs, est déjà une excellente chose. Ainsi, en dépit de quelques soucis rencontrés lundi 24 février dernier, le tricolore dresse un bilan pour le moins encourageant. Visiblement à l’aise au guidon de la Ducati, l’intéressé a confirmé ses bonnes sensations dans une interview publiée par le site officiel de la MotoGP.

« Et bien, ce sont de bons tests effectués tout au long des trois jours. Petit bémol pour le troisième jour, de ne pas avoir pu améliorer le chrono mais nous n’avons pas pu faire tout comme on le voulait, on a pas eu le plan parfait pour la journée, parce que de petits problèmes sont survenus. Mais finalement je suis plutôt content, j’ai quand même pu réaliser plusieurs longs runs et ça, cela faisait très longtemps que je n’avais pas pu m’entraîner ainsi ».

« Le pilote revient petit à petit à sa bonne forme et ça c’est important. La Ducati me plait. Je suis quasi-prêt pour la course, il va falloir vraiment performer que ce soit en qualification et en course. Je ne peux pas dire pour l’instant quel est mon point le plus fort, un tour rapide ou le rythme de course. Mais il faudra savoir faire les deux pour le Grand-Prix. Donc voilà, plutôt content du bon travail. Et je dois accepter qu’il faudra un peu de temps pour apprendre tout ce que je dois apprendre et prendre le vrai rythme des pilotes de devant« .

En clair, Johann Zarco a encore un peu de travail à exécuter pour être à 100% de son potentiel. Mais en l’état actuel des choses, le pilote Avintia paraît sur la bonne voie. Rendez-vous dans deux semaines, au Qatar, pour la confirmation de ces résultats positifs.