MotoGP : Johann Zarco, la performance est là !

Après deux journées de tests au Qatar, une chose semble presque acquise, les tricolores sont dans le coup ! Sur ce circuit, tout du moins. Ainsi, qu’il s’agisse de la Yamaha du Team Petronas ou de la Ducati de l’an passé, le circuit de Losail sourit à nos Français. Et si, pour Fabio Quartararo le voir en bonne position n’est pas une surprise, pour Johann Zarco en revanche, la performance n’était pas acquise au préalable.

Johann Zarco vante l’accélération et la vitesse de pointe de la Ducati

6ème chrono à l’issue de la seconde journée de tests, au Qatar, Johann Zarco a mis à profit les qualités de sa machine pour se rappeler à notre bon souvenir. Alors, certes, il ne s’agit que de tests et seuls les qualifications du Grand-Prix du Qatar, début mars, confirmeront -ou non- cette bonne forme. Il n’empêche que le tricolore est parvenu à se rapprocher de la tête progressivement. Au final, une demi-seconde le séparait du leader hier soir.

Surtout, les commentaires de l’intéressé après ces deux journées avaient de quoi rendre positif : « Ça a été une belle journée. Il y a une belle évolution, surtout sur ce dernier tour où j’ai pu réaliser un super chrono. Ce n’est pas encore de la constance, mais au moins la performance est là. Comme je l’ai déjà dit, j’apprends, j’essaie d’appliquer au mieux la méthode à avoir sur cette moto, rappelle-t-il. Quand j’ai vu que les autres commençaient à aller très vite, j’ai demandé à l’équipe de me passer un pneu neuf, car j’avais à ce moment-là un bon feeling… en tout cas suffisamment pour espérer passer sous les 1’55. Finalement, j’ai pu atteindre les 54.5, ce qui me place en sixième position ; autant dire que je suis très content. L’accélération reste clairement le point fort de cette moto. Ça fait toujours plaisir de se voir parmi les premiers pour ce qui est de la vitesse de pointe. Après le freinage est plutôt bon, car lorsqu’on arrive aussi vite, il faut pouvoir freiner et c’est là où ma confiance doit encore grandir. Mais petit à petit ça vient ! » (source)

A confirmer aujourd’hui, lors de la troisième et dernière journée de tests.