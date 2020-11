MotoGP : Johann Zarco pense toujours au podium, au GP de Valence

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de suivre le rythme des meilleurs le week-end dernier, sur le G.P d’Europe de MotoGP, Johann Zarco demeure ambitieux, à quelques heures de la course 2 sur ce tracé. Effectivement, le tricolore reste fidèle à son objectif, sur ce tracé de Valencia, en visant le podium.

Johann Zarco espère mieux travailler « sans pluie »

Si, après une neuvième place un peu décevante dimanche dernier, Johann Zarco peut paraître présomptueux en ciblant un podium à Valencia, le Français a sans doute raison d’y croire. Car en l’absence de pluie (selon la météo), le pilote Avintia aura -comme ses camarades de jeu- la possibilité de rouler d’avantage dans des conditions normales. Tandis que le week-end dernier, seul le warm-up avait permis aux pilotes de préparer leur course sur sol sec.

Et généralement, lorsque Johann a la liberté de travailler normalement, il progresse. « On verra la semaine prochaine, si il y a encore des conditions sèches, si on peut mieux travailler et progresser, mais les sensations étaient très similaires en Aragón. On verra. Tant que je fais de bonnes qualifications et que je pars dans le groupe de tête, je reprends la confiance pour être sur le podium. » a-t-il déclaré dimanche dernier, au sujet de ce GP de Valencia. Reste à déterminer si, sans l’aide de la pluie, la Ducati sera susceptible de lui permettre de se qualifier dans les premières places. Chose qui ne parait pas acquise, sur ce circuit.