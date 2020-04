MotoGP : Johann Zarco peut-il retrouver sa gloire acquise chez Yamaha ?

Après des débuts fulgurants en MotoGP, un peu dans la veine de ce qu’a réalisé Fabio Quartararo la saison dernière, Johann Zarco a vécu des heures plus sombres. La faute, en bonne partie, à un choix de carrière difficile, orienté par son ex-manager, sans doute un peu trop attiré par l’appât du gain. Alors, après une année complète au purgatoire, le tricolore est de retour.

MotoGP : 2020, encore une année de transition pour Zarco

Lorsque Johann Zarco est arrivé chez Yamaha, le pilote Français a suscité énormément de joie mais aussi, d’espoir, de la part des supporters tricolores. Et pour cause, dès sa première campagne chez Tech3, l’intéressé était parvenu à jouer les premiers rôles, récoltant au passage plusieurs poles et podiums. Des résultats confirmés, l’année suivante (2018), avant la signature « catastrophe » avec KTM. Pourtant, à cette époque-là, des contacts avancés existaient avec Honda et Yamaha…

Toujours est-il qu’après la signature avec l’écurie autrichienne, il devint rapidement évident que l’aventure ne fonctionnerait pas, entre les deux parties. Puis, de pilote officiel, Johann s’est vu remercié, après qu’il ait émis le souhait de mettre fin prématurément à son contrat avec KTM. Sans doute vexés, les dirigeants de l’équipe en question l’ont alors remplacé, le laissant à pied pour le restant de la saison.

Puis, c’est via Honda LCR que le salut est arrivé. Trois Grand-Prix plutôt réussis, en matière de performance pure, suffisant pour remettre Zarco en selle, une première fois. Un temps en contact très avancé avec Yamaha, Johann a finalement signé avec Ducati. Car les Italiens, contrairement aux Japonais, avaient les moyens de lui offrir un guidon à temps plein. Ce par le biais de la petite structure Avintia. Laquelle ayant renforcé -au passage- son partenariat avec les transalpins, en disposant d’un soutien plus intense et de motos de 2019.

Alors, sur le papier, la nouvelle aventure avait de quoi s’apparenter à une seconde galère. Oui mais, avec le spectre de Ducati derrière et la perspective de glaner un guidon officiel en 2021, Johann Zarco a finalement bien fait de saisir l’occasion. D’autant que rien ne dit qu’en retournant chez Yamaha, en tant que pilote test, le tricolore aurait pu rebondir ensuite en Grand-Prix.

Retour au sommet possible, mais il va falloir travailler dur !

Ainsi, de prime abord, le Français semble bien parti pour retrouver la gloire de ses premières années en MotoGP. Oui mais attention. Car, si la Yamaha était plutôt (de l’avis de tous) jugée facile à piloter et adaptée à la majeure partie des circuits, la Ducati, elle est plus complexe à manoeuvrer. L’expérience de Jorge Lorenzo en atteste. D’avantage d’engagement, une attaque « sur le fil » et des performances en baisse sur les circuits lents (du fait d’un châssis moins performant), la belle Italienne constituera un nouveau challenge pour Zarco. Sachant que cette-fois, il n’aura pas vraiment droit à l’erreur, s’il veut accéder à son rêve, gagner des Grand-Prix. Alors, oui, Johann peut retrouver son aura initiale mais l’affaire ne s’annonce pas simple. Aussi, le soutien inconditionnel dont il jouit, de la part de ses fans, ne sera pas de trop…