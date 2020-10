Johann Zarco porte Ducati en qualifications

Seul pilote Ducati dans le coup en qualifications, Johann Zarco a accroché le 5e temps sur la grille au Grand Prix MotoGP de Teruel. Le Français a relevé la tête après une première journée compliquée.

Johann Zarco se disait « déçu » de ses performances au terme de la première journée d’essais du Grand Prix de Teruel. Hors du top10 en essais libres 1 et 2, le Français a rebondi ce samedi en qualifications. Passé par la Q1, il est d’abord parvenu à se qualifier en Q2. Ceci au nez et à la barbe de tous les autres pilotes Ducati du plateau.

Seul représentant de la firme de Bologne en dans cette session, le Français n’a pas tremblé au moment de sortir un premier chrono. Il accrochait même la première ligne provisoire, rang qu’il gardait jusque dans les dernières secondes. Chutant à ce moment, le Cannois ne pouvait défendre sa place. C’est finalement la 5e position qui l’attendait.

Ce top5 sur la grille est un bien meilleur résultat que sa 16e place samedi passé. Mais tout reste néanmoins à faire dimanche pour la course. On sait toutefois que Johann Zarco est un pilote régulier, capable du meilleur lors du Grand Prix. Le tricolore bénéficie également du puissant moteur de sa Desmosedici, qui devrait faire des ravages dans les lignes droites des premiers tours.

Tout cela pourrait lui offrir la possibilité de remonter. Un atout qu’exploiteront certainement tous les pilotes de la firme de Bologne. Rappelons que le week-end passé, Johann Zarco s’était élancé 16e, pour conclure au 10e rang avec un excellent rythme. Andrea Dovizioso, parti 13e, avait fait une remontée similaire jusqu’en 7e position.

Les Ducati pourraient donc de nouveau se révéler en course. Ne reste plus qu’à attendre l’extinction des feux, à 13 heures dimanche sur le circuit d’Aragon. Retrouvez le programme complet du deuxième week-end de MotoGP en Aragon ici.

Historic first pole for @takanakagami30 in Teruel! 🔝@FrankyMorbido12 and @Rins42 complete the front row with the title contenders playing catch-up! ⏱️#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/fcE7h9gCkd

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2020