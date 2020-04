MotoGP : Johann Zarco rabaissé par Aleix Espargaro

Décidément, c’est l’union sacrée entre les frères Espargaro. Cette-fois, Aleix, pilote Aprilia, compare son frère Pol (KTM) à Johann Zarco. Le Français qui ne semble pas vraiment en odeur de sainteté au sein de la famille espagnole en question, d’ailleurs. Car selon lui, les deux anciens équipiers n’avaient pas le même niveau. En effet, toujours d’après l’intéressé, le tricolore était « infiniment » moins bon.

MotoGP : Zarco vs Espargaro, comparons jusqu’au bout

C’est Aleix Espargaro qui met à nouveau son frère en valeur, par voie de presse. Le pilote Aprilia vient, au passage, de tacler Johann Zarco. « Je ne pense pas que la chance et les résultats aient été bons avec Pol. Pour moi, sincèrement, Pol est infiniment meilleur que Zarco », a-t-il ainsi déclaré, oubliant probablement qu’en sport la chance dans le sens ou nous l’entendons, n’existe pas. Puisque toute forme de réussite s’attire, par le biais d’un état psychologique particulier.

Et puis Aleix oublie sans doute aussi que les deux hommes -puisqu’il faut les comparer, allons au bout- sont passés par Yamah Tech 3. Pour l’un (Zarco), podiums et poles étaient alors légion tandis que l’autre (Espargaro) est parti quasiment bredouille. Même si les deux époques étaient différentes, cela prouve qu’une comparaison reste difficile à réaliser objectivement et qu’un pilote peut avoir du mal à s’adapter à une machine donnée. C’était le cas de Johann avec la KTM mais aussi de Pol avec la Yamaha…

source