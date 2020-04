MotoGP : Johann Zarco rend hommage aux soignants, en musique

Les hommages envers le personnel soignant, dans sa globalité, sont nombreux, dans tous les domaines. Car, en cette période de confinement et de pandémie, ce sont eux qui prennent les plus gros risques, en restant de manière permanente au contact des malades touchés par le COVID-19. Aussi, celles et ceux affectionnant les sports mécaniques et plus particulièrement la moto seront sans doute touchés par ce geste, venant de Johann Zarco.

Johann Zarco : vocation naissante ?

Evidemment, lorsqu’il s’est lancé dans une réinterprétation de L’Hymne de nos campagnes, par le groupe Tryo, l’intention de Johann Zarco n’était pas de préparer son après-MotoGP ! Pas de vocation naissante, donc. En revanche, le tricolore voulait à sa manière, soutenir le personnel soignant qui combat le COVID-19 partout dans le monde. Une chanson dont le but est, aussi, de faire sourire les gens, en cette période de confinement, difficile à vivre pour toutes et tous.

Voici donc l’extrait du commentaire de l’intéressé puis son post instagram, sur lequel figure la vidéo en question.

Déjà trois semaines! Un confinement c’est le calme total pour la majorité d’entre nous mais c’est aussi un combat et un engagement difficile pour tout le personnel du monde médical ainsi qu’aux personnes qui travaillent pour la solidarité nationale en affrontant le virus. Chaque jour de nouveau cas, parmi eux certains de mes amis.

Soyez très prudent, ça risque de durer un moment.

En attendant, je progresse en guitare. Je vous laisse regarder, apprécier, et vous marrer un peu!🙈😉 #stayathome #takecare #keepsmiling