MotoGP : Johann Zarco vise la Q2 directe, ambitions légitimes !

Oui, c’est légitime ! Car Johann Zarco a réalisé une excellente première journée, vendredi 7 août dernier, sur le circuit de Brno. Quatrième des EL1 comme des EL2 du GP de République Tchèque de MotoGP, le tricolore a su profiter des qualités de sa Ducati pour se faire plaisir et gonfler son moral. Au point que, oui, une qualification directe en Q2 paraît maintenant naturelle. Comme l’expliquait le Français après la dernière séance de la journée.

Johann Zarco : le top 5 envisageable, sur la grille ?

Un bon vendredi, P4 le matin et P4 l’après-midi c’est bon pour le moral. Ce matin ça pouvait être pris avec des pincettes car on ne sait pas qui met un pneu neuf ou non. Le début des Essais Libres 1 était bon, difficile d’établir des références tout de suite et d’être à l’aise, mais je savais que grâce à la puissance de la moto, si je faisais ce qu’il fallait, je pouvais tout de suite être rapide. J’ai commencé avec un pneu arrière medium, c’était un peu étrange avec ce pneu quand il était usé, et pour clarifier le feeling en fin de séance j’en ai utilisé un neuf, et ça m’a aidé à faire un bon chrono et la quatrième place. C’était bien, il y a eu tout de suite de bons progrès avec le pneu neuf. »

« L’après-midi, on savait qu’on allait utiliser le pneu tendre, il ne dure pas, c’est la caractéristique de Brno, il y a une grosse différence entre les deux premiers tours d’un pneu et le reste. Nous avons aussi les informations de l’autre moto et des autres Ducati. Mais avec le pneu usé, on a essayé des choses sur la moto qui m’ont donné un meilleur feeling avec l’avant quand je freinais, et de là, avec le pneu tendre neuf, j’étais heureux d’avoir plus de grip et de pouvoir l’utiliser pour être performant sur un tour. Je suis heureux d’avoir fait 1’56″5, le meilleur temps n’était pas loin, c’est toujours mieux d’être premier mais c’est très serré ! »

« Avoir la possibilité de faire un tour rapide quand c’est nécessaire est une bonne chose, et là c’est le cas donc j’en suis heureux. C’était important pour préparer la qualification et avoir une chance en Q2. On a fait quelques changements qui m’ont permis de pousser dans la bonne direction pour utiliser le potentiel de la moto, ça vient et c’est positif. J’ai pu utiliser les pneus neufs, sentir que ça accroche, ça me donne confiance et c’est cool. confiance et c’est cool. Il faudra être concentré demain, ce sera encore plus rapide, et si je fais de bons EL3 je peux aller directement en Q2 et préparer une meilleure course. »

Visiblement en grande confiance, Johann Zarco se voit même conserver une place dans le top 5, à l’issue des qualifications. Tout en restant prudent, un certain nombre d’éléments n’étant pas encore maîtrisés, logiquement, à ce stade du week-end : « Nous avons un point d’interrogation avec le pneu tendre. Je ne peux pas, avec la quatrième place aujourd’hui, avoir de gros objectifs pour le reste du week-end, je dois juste en profiter et si je peux rester dans le top 5, ce sera fantastique. Mais il faut d’abord faire beaucoup de tours, bien contrôler la moto et en faisant bien ce travail, les résultats viendront. »

Quoiqu’il en soit, le pilote Avintia Ducati semble sur les bons rails. Rendez-vous tout à l’heure avec les libres 3.