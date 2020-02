MotoGP : Jour 1, Fabio P1, Johann Zarco progresse (Sepang)

Après huit heures d’essais en Malaisie, Fabio Quartararo a finalement conservé la tête de la première journée de tests, sur le circuit de Sepang. C’est aussi un doublé pour le Team Yamaha Petronas, puisque Franco Morbidelli a conservé lui aussi sa place en signant le deuxième meilleur temps du jours. Alex Rins, sur Suzuki, complète ce premier trio de tête tandis que Johann Zarco a quelque peu progressé, par rapport à sa place de mi-journée.

Alors qu’il était pointé derrière son coéquipier et à 2,3s de la tête à mi-séance, Johann Zarco a bien progressé, au guidon de la Ducati de l’écurie Avintia. Désormais 19ème de la séance, juste derrière Sylvain Guintoli, le tricolore a amélioré sa marque de 8 dixièmes. Maintenant à 1,5 s de Fabio Quartararo, Johann semble déjà à l’aise sur sa nouvelle monture. Attendons toutefois ses premières déclarations pour confirmer cette impression.

Pour le reste, pas de changement dans le top 12 puisque le classement est resté sensiblement le même que celui observé dans la matinée. Les Yamaha Petronas restent donc devant, suivies de la Suzuki de Rins, de la Honda de Crutchlow puis de la Dicati de Miller. Vinalès, Rossi, Marquez et Dovizioso sont en retrait, mais dans les 12 premiers du classement.

Place à la feuille des temps complète, en attendant la seconde journée, à suivre demain sur Le Mag Sport Auto.

