MotoGP : KTM admet un risque de perdre Pol Espargaro

C’est une situation assez étrange, qui règne en MotoGP actuellement. Car, à l’heure ou certains transferts s’officialisent, d’autres restent très secrets. Ainsi, alors que nombre de nos confrères annoncent -sans l’ombre d’un doute- que Pol Espargaro a bien signé pour Honda Repsol, l’annonce officielle tarde à tomber. Alors ces quelques mots du patron de l’écurie KTM sont d’autant plus précieux.

MotoGP : KTM semble se préparer au pire

Dans les colonnes de Speedweek, Mike Leitner a finalement admis qu’une certaine incertitude régnait concernant le maintien de Pol Espargaro chez KTM, l’année prochaine. Sans doute la confirmation qu’un contrat -ou un pré-contrat- a déjà été signé entre l’ibérique et la marque japonaise. « J’espère toujours que la situation avec Pol sera différente de ce que tout le monde pense actuellement. Et si jamais ce n’est pas le cas, nous discutons déjà actuellement avec quelques pilotes…Si vous voulez que je compare Petrucci et Pol Espargaró, ma réponse est : j’apprécie chaque pilote MotoGP qui se trouve dans le top 15. Nombreux sont les pilotes qui peuvent y réaliser quelque chose ».

Le Team Principal de KTM évoque donc déjà des options, pour pallier au départ éventuel d’Espargaro. Danilo Petrucci (également lié à Aprilia), donc, ne serait pas exclu de la liste. Certains évoquent aussi des contacts avec Andrea Dovizioso mais voir le pilote italien prendre un tel risque serait assez surprenant. Surtout qu’avec Ducati, il dispose d’une machine capable de gagner. Alors que KTM tarde à concrétiser.

