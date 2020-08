MotoGP : La 900e pour Oliveira et Tech 3 ! Zarco dans les points

Miguel Oliveira et l’écurie française Tech3 remportent leur premier Grand Prix MotoGP en Styrie. Le Portugais a surpris Jack Miller et Pol Espargaro dans le dernier virage pour s’imposer. Johann Zarco finit 14e, après être parti des stands.

Pol Espargaro est en pole position en Styrie pour le 900e Grand Prix de l’Histoire de la catégorie reine. Après un vendredi et un samedi baignés par le soleil, les nuages couvrent le Red Bull Ring ce dimanche. La pluie n’est pas à exclure, bien que les risques soient faibles. Il fait en tout cas plus frais que le week-end dernier, ce qui pourrait rebattre les cartes.

Jack Miller s’empare du commandement

Au départ, c’est une Suzuki, celle de Joan Mir, qui s’envole le mieux. Placé en première ligne sur la grille, l’Espagnol mène. Pol Esargaro est en perdition, dépassé par Miller et Nakagami dans les premiers virages. L’Australien s’empare même du commandement de la course.

Du côté des Français, Fabio Quartararo pointe seulement 12e. Le départ n’est pas bon et le tricolore commet des erreurs. A-t-il de nouveau des problèmes de freins? Du côté de Johann Zarco, parti depuis les stands, le pilote Avintia remonte sur le peloton. Il a son équipier, Tito Rabat, en point de mire. Le Cannois a toutefois admis à Canal+ que s’il souffrait trop du poignet, il ne forcerait pas.

Mir domine la mi-course MotoGP

Après quelques tours, le leader change. Joan Mir dépasse en effet Jack Miller dans le dernier virage du circuit, pour prendre la tête. Très en verve depuis les essais libres 3, l’officiel Suzuki crée immédiatement un écart. Plus loin, Fabio Quartararo continue de faire des erreurs, bloqué au 12e rang. Johann Zarco réussit pour sa part le meilleur tour provisoire en course. Il remonte petit à petit.

Le tricolore revient d’ailleurs rapidement derrière Rabat, Smith, Bradl ou encore Pirro. Des pilotes qu’il dépasse rapidement. Après 10 tours de course, il est désormais 18e et peut prétendre aux points. Devant lui, Franco Morbidelli se débat avec une Yamaha rétive. La firme aux diapasons est en grande difficulté, avec Quartararo 10e, devant Rossi et Vinales, 13e. L’Espagnol a d’ailleurs rencontré un problème technique, avant de reprendre de la vitesse.

Enorme crash pour Vinales, Mir perd tout

En tête, Joan Mir domine l’épreuve de main de maître. L’Espagnol compte près de deux secondes d’avance sur le duo Nakagami-Miller. Les deux hommes se battent et permettent au leader de s’échapper. Mais un crash effrayant de Maverick Vinales vient interrompre la course, tout est à refaire.

Au restart, Joan Mir s’envole de nouveau à merveille. L’espagnol mène devant Jack Miller et Pol Espargaro. Mais encore une fois, l’Australien est agressif et prend le commandement au premier tour. Du côté des Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco cont respectivement 14e et 16e.

En tête, Jack Miller est rapidement challengé par Pol Espargaro. Le pilote KTM et son adversaire sont en pneus tendres, tout comme Miguel Oliveira, qui prend la 3e place. Ce n’est pas le cas pour Joan Mir, qui a pris des mediums. Le pilote Suzuki souffre, dépassé par Andrea Dovizioso.

Miguel Oliveira et Tech3 gagnent en MotoGP !

À l’entrée du dernier tour, Pol Espargaro semble maîtriser, quelques dixièmes devant Miller. Mais l’Espagnol est un peu large au virage 3, immédiatement attaqué par le pilote Ducati au freinage suivant. Les deux hommes se battent et se gênent jusque dans le dernier virage. Tout cela profite à un Miguel Oliveira en embuscade. Le Portugais surprend les deux hommes et les dépasse.

Oliveira garde la tête jusqu’au bout remporte son premier Grand Prix, le premier pour l’équipe tricolore Tech3, en MotoGP. Miller est 2e, devant Pol Espargaro. Du côté des pilotes français, Fabio Quartararo et Johann Zarco se suivent aux 13e et 14e positions.

Le classement du Grand Prix de Styrie MotoGP