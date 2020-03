MotoGP : la Dorna publie le nouveau calendrier 2020

Avec le chamboulement lié à l’épidémie dont vous connaissez désormais toutes et tous le nom, la Dorna a été contrainte de revoir ses plans, concernant le calendrier de la MotoGP. En effet, cette saison 2020 débutera finalement avec un mois de retard, sur le circuit des Amériques, en lieu et place de l’épreuve du Qatar, qui devait avoir lieu à partir de ce vendredi 6 mars.

MotoGP : la Thaïlande à la place de l’Aragon

Dans ce nouveau calendrier 2020, évidemment, les deux premiers rendez-vous ont sauté. Et pour l’heure, tous les autres Grand-Prix sont maintenus. Chose qui pourrait, bien évidemment, évoluer dans les jours et semaines à venir, suivant l’évolution de l’épidémie. Toujours est-il qu’en attendant, le Grand-Prix de Thaïlande de MotoGP a été recasé. Ainsi, ce dernier prend la place de la course d’Aragon, elle-même avancée d’une semaine pour faire place à la manche asiatique en question.

« Ce jeudi, nous avons pu annoncer la nouvelle date du GP de Thaïlande, grâce à la coopération du gouvernement d’Aragón, qui a accepté d’avancer sa manche d’une semaine« . a déclaré Carmelo Ezpeleta, voilà quelques heures.

Place au calendrier officiel et sans doute, provisoire.

5 avril : Grand Prix des Amériques (circuit des Amériques, Austin)

19 avril : Grand Prix d’Argentine (Termas de Rio Hondo)

3 mai : Grand Prix d’Espagne (circuit de Jerez – Angel Nieto)

17 mai : Grand de Prix de France (circuit Bugatti, Le Mans)

31 mai : Grand Prix d’Italie (circuit du Mugello)

7 juin : Grand Prix de Catalogne (circuit de Barcelone-Catalogne, Montmelo)

21 juin : Grand Prix d’Allemagne (Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal)

28 juin : Grand Prix des Pays-Bas (circuit d’Assen)

12 juillet : Grand Prix de Finlande (KymiRing)

9 août : Grand Prix de République tchèque (circuit de Brno)

16 août : Grand Prix d’Autriche (Red Bull Ring, Spielberg)

30 août : Grand Prix de Grande-Bretagne (circuit de Silverstone)

13 septembre : Grand Prix de Saint-Marin (circuit de Misano Marco Simoncelli)

27 septembre : Grand Prix d’Aragon (MotorLand Aragon, Alcaniz)

4 octobre : Grand Prix de Thaïlande (circuit international de Buriram)

18 octobre : Grand Prix du Japon (Twin Ring Motegi)

25 octobre : Grand Prix d’Australie (Phillip Island)

1er novembre : Grand Prix de Malaisie (circuit international de Sepang)

15 novembre : Grand Prix de Valence (circuit Ricardo Tormo)

source : MotoGP