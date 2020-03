MotoGP : la Ducati de Miller, rival potentiel de Zarco, est dévoilée !

Francesco Bagnaia :

« Nous avons énormément travaillé que ça soit cet hiver ou durant les Tests, la GP20 semble vraiment compétitive. Je me dois de les remercier pour la confiance qu’ils m’accordent, même dans les moments plus délicats. Pour ma part, je me suis entraîné dur pour arriver à 110% et pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Je suis impatient d’y être, plus que jamais je me sens prêt. Cette année peut être sympa, car l’équipe ne manque de rien. »