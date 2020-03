MotoGP : La Ducati, un avantage pour Johann Zarco, à Austin ?

Vraisemblablement, la saison de MotoGP 2020 débutera à Austin, au début du mois d’avril prochain. Un tracé rapide qui pourrait convenir à la Ducati de l’an dernier, laquelle jouissant d’une vitesse de pointe supérieure à celle affichée par ses concurrentes. Dès lors, Johann Zarco disposera-t-il d’un atout face à ses rivaux ?

Johann Zarco disposera d’un avantage en course

Si le circuit d’Austin comporte deux lignes droites ainsi que des virages et courbes rapides, ce Grand-Prix des Amériques n’est pourtant pas considéré comme un tracé de pure vitesse. Car, pour aller vite en bout de ligne droite, encore faut-il négocier les virages à vive allure. Pourtant, selon Johann Zarco, le fait de pas négocier une courbe à la perfection, avec cette Ducati, n’est pas forcément gravissime :

« La moto apporte sa puissance et son accélération. Même quand on rate un peu le virage, on arrive toujours bien à réaccélérer. Et même si parfois on a la sensation de ne pas avoir tout fait à la perfection, au bout de la ligne droite on se retrouve avec une super vitesse de pointe. Ce sont des sensations vraiment sympas que je n’avais pas encore eues. C’est clair que c’est un avantage en course, lorsqu’on se bat contre des adversaires ».

Rapide sur un tour avec sa nouvelle monture -il l’a prouvé lors des essais du Qatar- le Français pourrait donc profiter de la puissance de la moto italienne pour réaliser de belles manoeuvres en course et, surtout, ne pas se laisser déborder par d’autres concurrents. Ce qui signifie, aussi, que sa position sur la grille de départ jouera un grand rôle dans le résultat final, de même que son envol, qu’il devra travailler tout particulièrement.

Reste maintenant à déterminer si l’équation se mettra bien en place pour lui sachant que d’autres facteurs pourrait compliquer la tâche au pilote Avintia. Comme la gestion des pneumatiques (domaine dans lequel il concède avoir encore du travail) ou encore, la météo, souvent incertaine dans cette région du globe…