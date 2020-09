MotoGP : La grille de départ d’une manche cruciale à Misano

Maverick Vinales mène la grille de départ au Grand Prix MotoGP d’Émilie-Romagne. La pression s’annonce toutefois forte sur les épaules de l’Espagnol. Johann Zarco part 14e et peut prétendre au top10.

C’est une course disputée qui s’annonce aujourd’hui pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne. Sur le tracé de Misano, ils sont nombreux à prétendre à la victoire. En particulier le poleman de l’épreuve, Maverick Vinales. L’Espagnol est en forme sur le tracé Saint-Marinais et s’y offre sa deuxième pole position en autant de Grands Prix, cette année.

Mais le pilote Yamaha aura fort à faire au départ pour contenir Jack Miller, deuxième sur sa Ducati. L’Australien que l’on sait à l’aise en début de course, pourrait se révéler à l’extinction des feux. En particulier si Vinales et Quartararo (troisième des qualifications) ratent leur envol… ce qui n’est pas rare.

Francesco Bagnaia, le grand favori?

Derrière ce trio, un homme fait toutefois figure de favori. Il ne s’agit pas de Pol Espargaro, quatrième, mais de Francesco Bagnaia, cinquième. Dominateur ce samedi, l’Italien a manqué la pole en sortant un peu trop large du dernier virage. Une erreur aux conséquences lourdes, puisqu’il part en deuxième ligne. Le coéquipier de Miller devrait cependant se battre pour la victoire.

Brad Binder occupe pour sa part le sixième rang, devant Valentino Rossi et Franco Morbidelli. Une semaine après le quadruplé des qualifications, les Yamaha étaient moins à la fête hier. À voir ce que cela donnera en course. Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso (leader du championnat) et Joan Mir sont aussi en difficulté, respectivement neuvième, dixième et onzième. Takaaki Nakagami, qui a chuté ce samedi, part douzième.

Johann Zarco pour le top10?

Derrière ce top12, Iker Lecuona est un excellent treizième. Le rookie a manqué d’accrocher la Q2 de peu. Il devance son équipier, Miguel Oliveira, quinzième. Johann Zarco, lui aussi proche de la Q2 malgré une chute, part quatorzième. Le tricolore doit viser le top10.

La sixième ligne est une propriété exclusive des « Alex », puisque Aleix Espargaro devance Alex Marquez et Alex Rins. Le pilote Suzuki, supposé être parmi les favoris, a souffert ce samedi. Gageons que la course sera plus positive pour lui. Bradley Smith et Tito Rabat complètent la grille de départ. On note le forfait de Stefan Brad, qui souffre du bras droit.

Rendez-vous à 14 heures pour le départ de la course, à suivre sur Canal+ Décalé.

La grille de départ MotoGP en Émilie-Romagne