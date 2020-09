MotoGP : la grille de départ du Grand-Prix de Catalogne, Montmélo

Fidèle à sa réputation de championnat totalement débridé cette année, la qualification MotoGP du Grand-Prix de Catalogne a réservé une énième surprise. Et une énième « première »…En effet, Franco Morbidelli, coéquipier de Fabio Quartararo et protégé de Valentino Rossi, a décroché sa première pole position en carrière. Pour Petronas, c’est même un doublé, puisque le tricolore s’est qualifié au second rang, à Montmélo.

MotoGP : triplé Yamaha en Catalogne

Pole pour Morbidelli, doublé pour Petronas SRT et surtout, triplé pour Yamaha, voilà ce qu’il fallait retenir des qualifications du Grand-Prix de Catalogne de MotoGP 2020. Derrière cette belle brochette, Ducati tire finalement bien son épingle du jeu avec un Jack Miller revenu de Q1 pour s’offrir la deuxième ligne, avec le quatrième chrono. Résultat complété par la belle sixième place de Johann Zarco. Et avec la quatrième Yamaha au 5ème rang (Maverick Vinalès), on peut dire que le constructeur nippon a réussi sa séance…

Première ligne ✌🏼 / Front row ✌🏼

P2 pic.twitter.com/gzs10lh3Bp — Fabio Quartararo (@FabioQ20) September 26, 2020

En troisième ligne nous retrouverons la meilleure des KTM, celle de Pol Espargaro, 7ème suivi de Joan Mir (Suzuki) et Danilo Petrucci (Ducati), souvent à l’aise sur ce circuit de Barcelone. Voici l’intégralité de cette grille de départ 2020 du Grand-Prix de Catalogne.