MotoGP : La pole pour Nakagami, Zarco fait top5 !

Takaaki Nakagami partira en pole positon du Grand Prix MotoGP de Teruel. Johann Zarco s’est qualifié en Q2 puis classé 5e, devant Fabio Quartararo.

Après des essais âprement disputés, place maintenant aux qualifications MotoGP sur le circuit d’Aragon. Tout commence avec la Q1, dans laquelle les deux plus rapides se qualifient pour la Q2 et la bataille pour la pole. Cette session s’annonce déjà disputée, avec de nombreux clients comme Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci ou encore Jack Miller.

Q1, Zarco qualifié !

Au terme de la première tentative, Jack Miller réalise le meilleur temps devant Pol Espargaro. Andrea Dovizioso n’est que 4e. Mais ce n’est qu’un début. La hiérarchie évolue lors d’une toute dernière tentative. Pol Espargaro prend la tête avec un chrono canon de 1’47’071 ! Un temps de très haute volée, qui le met à l’abri.

Derrière, Johann Zarco met enfin tout bout à bout. Sur une stratégie différente des autres pilotes, le tricolore réussit un 1’47’303 et se hisse au deuxième rang. Le Français passe en Q2. Il devance Aleix Espargaro et Jack Miller. Andrea Dovizioso partira de la 17e position demain.

Nakagami proche du record

Place à la Q2, la bataille pour les premières places sur la grille et la pole position. Cette séance débute toutefois avec une scène régulière des essais libres. Fabio Quartararo suit en effet Joan Mir en piste. Informé, l’Espagnol ralentit pour ne pas emmener son adversaire. Fabio Quartararo fait de même. Cette tentative part à la poubelle pour les deux hommes.

Les autres pilotes ne perdent en revanche pas de temps et donnent immédiatement leur maximum. Takaaki Nakagami est le plus prompt, en 1’47’072. Un chrono 4 millièmes plus vite que la pole du week-end passé. Mais Pol Espargaro est allé un petit millième plus vite lors de la Q1 il y a quelques minutes…

Derrière le Japonais, Franco Morbidelli s’installe 2e à 46 millièmes. Johann Zarco démarre aussi très fort, avec le 3e temps. Le Cannois est le seul pilote Ducati en Q2 et il met la barre très haut. Fabio Quartararo est juste derrière lui. Joan Mir n’a en revanche pas effectué de tour chrono et pointe 12e en rentrant aux stands.

Tout se joue finalement dans le dernier tour de la session. Takaaki Nakagami explose sa marque précédente, en 1’46’882. Le Japonais est à deux dixièmes du record de Marc Marquez. Quel tour ! Il devance finalement Franco Morbidelli et Alex Rins, 3e. Maverick Vinales est 4e, aux côtés des Français Johann Zarco, 5e après une chute et Fabio Quartararo, 6e. Joan Mir ne partira que 12e. Rendez-vous à 10 heures pour le warm-up demain 25 octobre, puis à 13 heures pour la course.

Le classement des qualifications MotoGP au Grand Prix de Teruel

Nakagami Morbidelli Rins Vinales Zarco Quartararo Crutchlox Oliveira P.Espargaro A.Marquez Lecuona Mir A.Espargaro Miller Binder Bradl Dovizioso Bagnaia Petrucci Rabat Smith