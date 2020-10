MotoGP – la qualif : Quartararo en pole ! Zarco 16eme sur la grille

MotoGP, qualification – Quel retour, après sa blessure en essais libres 3 ! Fabio Quartararo a encore impressionné, lors de la qualif, en Aragon, en signant la pole position. Il devance Vinalès et Crutchlow sur la grille. En revanche, ce n’est pas passé pour Zarco, seulement 16ème aujourd’hui.

Après les doutes suscités par sa lourde chute en EL3, Fabio Quartararo est finalement présent, pour les qualifications du Grand-Prix d’Aragon de MotoGP. Concernant ses capacités, nous sommes rassurés également, compte-tenu de son bon chrono réalisé il y a quelques minutes, en essais libres 4. En revanche, pour Johann Zarco, la qualification en Q2 s’annonce compliquée. Outre la petite forme des Ducati, le tricolore ne parait pas à l’aise, depuis sa chute de vendredi.

Grand-Prix d’Aragon de MotoGP : la Q1

C’est parti dans cette Q1 avec un duel annoncé entre les KTM et les Ducati, pour décrocher les deux derniers billets disponibles. Les deux Avintia sortent de la voie des stands en même temps. Les Ducati officielles se suivent sur la piste, histoire de récupérer du temps à l’aide de l’aspiration. La clé de cette Q1 se situera sans doute à ce niveau…sauf que Petrucci ne veut pas faire ce cadeau à son coéquipier, alors il ralentit. Dovi coupe la ligne en premier, c’est donc le meilleur temps pour l’Italien.

Smith prend les commandes devant Oliveira. Bagnaia P1, battu par Miller. Binder s’intercale. Et Petrucci 4ème, devant Zarco, qui semble un peu mieux. Ces 5 pilotes se tiennent dans un peu plus d’un dixième, cela sera serré ! Dovizioso est sixième, devant Smith, Oliveira, Bradl, Lecuona et Rabat. Il reste moins de six minutes dans cette Q1, les pilotes reprennent donc la piste en vue d’une ultime explication.

Johann Zarco éliminé

Johann Zarco quitte à son tour la voie des stands, en décalage avec les autres pilotes. Il ne pourra donc pas bénéficier d’aspiration. Andrea est à l’oeuvre, pour tenter de se qualifier. Et c’est le deuxième chrono ! Mais Binder est dans le coup pour améliorer. Meilleur temps pour la KTM ! Dovi n’est pas mal non plus, au même titre que son coéquipier, calé dans son sillage. Dovizioso P1, battu par Petrucci ! On attend Miller. P2. Zarco revient au 5ème rang mais il est battu par Lecuona. Johann est encore en piste. Mais il n’améliore pas. 6ème chrono de cette séance. Petrucci et Miller sont qualifiés.

Notre test de RIDE 4 sur Playstation 4

Motorland d’Aragon : la Q2

Nous avons nos douze pilotes avec la qualification de Petrucci et Miller, pour sauvez l’honneur de Ducati. Concernant la pole position, Yamaha paraît grande favorite. Reste à savoir lequel des trois pilotes décrochera le sésame. Après cette première série, la domination des motos japonaises se confirme, puisque Quartararo signe le meilleur temps, devant Morbidelli et Vinalès. Mais Miller fait mieux !!

Crutchlow sur la ligne troisième chrono. Tandis que Miller profite à nouveau de l’aspiration de Quartararo. Fabio P1, devant Jack. Maverick est troisième. Tandis que Morbidelli améliore pour signer la 2ème meilleure performance. Miller est donc 3e, suivi de Vinalès, Crutchlow, A Espargaro, Mir, Pol ESpargaro, Rins, Marquez, Nakagami, Petrucci.

A moins de 5 minutes du terme de la qualification, le poleman provisoire reprend la piste. Puis vient le tour de son dauphin. Vinalès est à l’attaque et il allume en rouge les intermédiaires. Pole provisoire pour la Yamaha officielle ! Et Crutchlow P3. Dans un second tour, Maverick continue d’améliorer. Quartararo peut-il lui répondre ? Oui, c’est la pole !!!! Mais Morbidelli doit encore couper la ligne. Mais l’Italien échoue finalement au 4ème rang. Vinalès est deuxième, devant Crutchlow, en première ligne. Mir 6e sous le drapeau à damier.

Pas de triplé Yamaha, donc, mais un doublé. Place au classement de cette séance.