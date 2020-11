MotoGP : la qualification sera humide, Zarco P8 en libres 4 (EL4)

Les prévisions météorologiques n’étaient donc pas les bonnes ! Car, alors que les essais libres 4 étaient supposés se dérouler sur sol sec, c’est finalement sur un tarmac passablement mouillé que la séance a eu lieu. La faute à une nouvelle (grosse) averse. De quoi, aussi, assurer des conditions humides pour les qualifications, ne serait-ce qu’en Q1.

C’est une bonne nouvelle pour Johann Zarco, particulièrement fort sur piste humide, moins pour Fabio Quartararo. La pluie continue donc de perturber les débats en Espagne, dans les environs de Valencia. Chose qui devrait garantir une séance qualificative disputée et peut-être, une place en Q2 pour le pilote Avintia. Sachant que Fabio, lui, est déjà qualifié.

In case you wanted to know how wet it is! 🤯#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/3nforasdtL

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2020