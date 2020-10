MotoGP : la réaction de Johann Zarco, annoncé chez Ducati Pramac

Plus de suspense, désormais, en MotoGP, concernant l’avenir à moyen terme de Johann Zarco. Impressionnant cette année de par son adaptation rapide à une machine qu’il ne connaissait pas -la Ducati, le tricolore a poursuivi son ascension au sein du constructeur italien. Ainsi, après Avintia, c’est chez Pramac qu’il oeuvrera en 2021.

Johann Zarco récompensé de son application

Belle promotion pour celui qui, avec une machine de l’an passé, avait tout de même décroché une pole position et un podium en République Tchèque, cette année. Une performance qui n’était pas passée inaperçue auprès de la direction, qui a rapidement décidé de permettre à Zarco de disposer d’une machine « à jour ». Chez Pramac, donc. Et si c’est finalement Bagnaia qui a obtenu le guidon officiel, Johann a fait une belle affaire.

Car chez Pramac, cela faisait un moment que l’on souhaitait engager le Français. Il y retrouvera donc un environnement familial, comme chez Avintia, chose qui devrait lui permettre de poursuivre sa progression. D’autant qu’il conservera son équipe de travail actuelle.

« Merci à Ducati pour le soutien et la confiance qu’ils m’accordent. On va se concentrer maintenant sur la performance avec mon équipe @realeavintia, pour attraper quelques podiums avant la fin de l’année« , a déclaré Johann Zarco dans la foulée de cette annonce. L’intéressé n’en perd donc pas pour autant ses objectifs à savoir, continuer à viser les podiums, dès que cela sera possible.